Климкин оценил предложенного Зеленским кандидата на пост главы МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал предложенную президентом Владимиром Зеленским кандидатуру Вадима Пристайко на пост главы МИД, назвав его профессионалом.

По его словам, он сам называл Зеленскому несколько кандидатур, которые могли бы быть задействованы на внешнеполитическом направлении, и Пристайко был в их числе.

«Я считаю, очень важно, что он является профессионалом. Но когда ты отходишь от номинальной ответственности человека, который работает менеджером во внешней политике, к реальной ответственности как министр иностранных дел — это совсем другое», — сказал Климкин в интервью ТСН.

Он пожелал Пристайко успеха и выразил готовность при необходимости консультировать его.

Ранее Климкин написал заявление об отставке, однако Верховная рада отказалась её принять. 11 июня Зеленский повторно внёс в парламент представление на увольнение, а также предложил утвердить в этой должности Пристайко.