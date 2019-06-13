Климкин оценил предложенного Зеленским кандидата на пост главы МИД
- РИА Новости
По его словам, он сам называл Зеленскому несколько кандидатур, которые могли бы быть задействованы на внешнеполитическом направлении, и Пристайко был в их числе.
«Я считаю, очень важно, что он является профессионалом. Но когда ты отходишь от номинальной ответственности человека, который работает менеджером во внешней политике, к реальной ответственности как министр иностранных дел — это совсем другое», — сказал Климкин в интервью ТСН.
Он пожелал Пристайко успеха и выразил готовность при необходимости консультировать его.
Ранее Климкин написал заявление об отставке, однако Верховная рада отказалась её принять. 11 июня Зеленский повторно внёс в парламент представление на увольнение, а также предложил утвердить в этой должности Пристайко.