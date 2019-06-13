Украина может начать новую программу с МВФ

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Украина работает над подготовкой к возможному запуску новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил замглавы администрации президента Алексей Гончарук.
Украина может начать новую программу с МВФ
  • AFP

«Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3—4 года, чтобы можно было запустить её в конце года, если для этого появятся необходимые условия», — сказал он в интервью «НВ.Бизнес».

По его словам, в эту программу Киев попробует заложить структурные реформы, которые выведут страну на качественно иной уровень.

Гончарук отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые условия. Так, в течение 14 кварталов наблюдается стабильный рост экономики и резервов, приемлемый уровень инфляции и улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

30 мая миссия МВФ завершила работу в рамках первого обзорного визита в Киев.

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