Наблюдатели ШОС сообщили, что выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом

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Глава миссии наблюдателей ШОС, генсек организации Владимир Норов сообщил, что президентские выборы в Казахстане прошли в соответствии с законодательством страны.

«Миссия констатирует, что внеочередные выборы Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам», — цитирует РИА Новости Норова.

Он сообщил, что миссия не отметила нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов.

«Миссия признаёт прошедшие внеочередные выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — добавил Норов.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, представленных институтом «Общественное мнение», Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов.

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