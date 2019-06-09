В ЦИК Казахстана сообщили данные о явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Казахстана к 12:00 по местному времени (09:00 мск) составила 35,1%. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия Казахстана.

«Согласно данным на 12:00 (09:00 мск), избирательные бюллетени получили 35,1% избирателей», — цитирует РИА Новости члена ЦИК Ляззат Сулеймен. Отмечается, что всего в голосовании участвуют почти 12 млн избирателей. Ранее в Казахстане начались президентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (04:00 мск). Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск).