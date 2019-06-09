В ЦИК Казахстана сообщили данные о явке на президентских выборах
«Согласно данным на 12:00 (09:00 мск), избирательные бюллетени получили 35,1% избирателей», — цитирует РИА Новости члена ЦИК Ляззат Сулеймен.
Отмечается, что всего в голосовании участвуют почти 12 млн избирателей.
Ранее в Казахстане начались президентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (04:00 мск).
Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах.
Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск).