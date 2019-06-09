Все военнослужащие Казахстана проголосовали на выборах президента

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Все военнослужащие Казахстана проголосовали на президентских выборах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

«На территории воинских частей и учреждений образованы 19 избирательных участков, на которых в данный момент проголосовали 100% военнослужащих», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в голосовании во внеочередных выборах активно приняли участие представители вооружённых сил Казахстана и члены их семей.

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Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск).

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