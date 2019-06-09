Члены ЦИК России будут наблюдать за президентскими выборами в Казахстане
Как сообщает РИА Новости, по словам Булаева, наблюдателей из России пригласили представители ЦИК Казахстана.
«В день выборов наблюдатели от ЦИК России будут присутствовать при открытии избирательных участков и вести наблюдение за ходом голосования, а также процедурой подсчёта голосов на избирательных участках города Нур-Султан и ряда районных центров», — сообщали ранее в российском ЦИК.
11 мая сообщалось о старте предвыборной агитации кандидатов на пост президента Казахстана.