Члены ЦИК России будут наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Делегация Центральной избирательной комиссии России, в которую входят заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, члены ЦИК Александра Клюкина и Евгения Орлова, примет участие в международной программе наблюдения за внеочередными выборами президента Казахстана.

Как сообщает РИА Новости, по словам Булаева, наблюдателей из России пригласили представители ЦИК Казахстана.

«В день выборов наблюдатели от ЦИК России будут присутствовать при открытии избирательных участков и вести наблюдение за ходом голосования, а также процедурой подсчёта голосов на избирательных участках города Нур-Султан и ряда районных центров», — сообщали ранее в российском ЦИК.

11 мая сообщалось о старте предвыборной агитации кандидатов на пост президента Казахстана.