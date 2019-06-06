Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на петицию о его отставке, которая была размещена на сайте президента Украины 22 мая.

На 17:40 мск 6 июня петиция набрала 60 189 голосов.

Он напомнил, что «полномочия президента Украины прекращаются досрочно в

случае отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента, смерти».

«Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — заявил Зеленский.

Также, обращаясь к авторам петиции и подписавшим её, он предложил «требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)».

22 мая на сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

В петиции отмечалось, что первые заявления и действия Зеленского «разочаровывают» его избирателей.

23 мая она набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.