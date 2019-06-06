В Госдуме оценили обращение Зеленского к России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News оценил обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по ситуации в Донбассе.

«Я думаю, что тут нет смысла апеллировать к России, партнёры Украины по минскому урегулированию — это администрация Донбасса и Луганска», — заявил депутат.

По его словам, Россия — гарант исполнения соглашений наряду с Францией и Германией.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.