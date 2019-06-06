В Госдуме оценили обращение Зеленского к России

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News оценил обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по ситуации в Донбассе.
В Госдуме оценили обращение Зеленского к России
  • РИА Новости

«Я думаю, что тут нет смысла апеллировать к России, партнёры Украины по минскому урегулированию — это администрация Донбасса и Луганска», — заявил депутат.

По его словам, Россия — гарант исполнения соглашений наряду с Францией и Германией.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу «обострения конфликта» в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить