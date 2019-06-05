Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины

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Сухогруз Melita под флагом России в связи со штормовой погодой отклонился от курса и вошёл в украинские территориальные воды. Об этом информирует пресс-центр ВМС Украины.
Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины
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По его данным, 5 июня на западе от Тарханкутского полуострова сухогруз, шедший из порта Астрахань в порт Констанца, был вынужден углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Отмечается, что судно обнаружили на траверзе Тендровской косы и опросили согласно протоколу.

В ВМС добавили, что судно было направлено в пункт назначения без задержек, несмотря на «формальные основания для задержания».

В марте грузовое судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе.

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