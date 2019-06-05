Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины
- @navy.mil.gov.ua
По его данным, 5 июня на западе от Тарханкутского полуострова сухогруз, шедший из порта Астрахань в порт Констанца, был вынужден углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.
Отмечается, что судно обнаружили на траверзе Тендровской косы и опросили согласно протоколу.
В ВМС добавили, что судно было направлено в пункт назначения без задержек, несмотря на «формальные основания для задержания».
В марте грузовое судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе.