Савченко рассказала о катастрофической нехватке судей на Украине

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что на Украине катастрофически не хватает судей.

По её словам, по этой причине президент Украины Владимир Зеленский не сможет наказать виновных в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком и именно из-за этого так долго рассматривается дело активистки Екатерины Гандзюк.

«Зеленский не успеет никого наказать. Он также не дождётся никакой справедливости — до парламентских выборов точно... У нас катастрофически не хватает судей», — сказала она.

Ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко пожаловался на то, что в Россию уезжают квалифицированные специалисты, включая лётчиков-испытателей и конструкторов.

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