Зеленский рассказал о своей позиции по ситуации с «ПриватБанком»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «ПриватБанком», бывшим совладельцем которого является предприниматель Игорь Коломойский, он намерен «защищать только государство и граждан».

Соответствующее заявление Зеленского, сделанное им на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, опубликовано в аккаунте администрации президента Украины в Twitter.

«Что касается «ПриватБанка» — я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют», — отметил украинский президент.

По словам Зеленского, он не собирается быть на стороне бывших владельцев банка.

Ранее Коломойский заявил, что планирует снова стать совладельцем «ПриватБанка».