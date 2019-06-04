Зеленский рассказал о своей позиции по ситуации с «ПриватБанком»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «ПриватБанком», бывшим совладельцем которого является предприниматель Игорь Коломойский, он намерен «защищать только государство и граждан».
Зеленский рассказал о своей позиции по ситуации с «ПриватБанком»
  • ©president.gov.ua

Соответствующее заявление Зеленского, сделанное им на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, опубликовано в аккаунте администрации президента Украины в Twitter.

«Что касается «ПриватБанка» — я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют», — отметил украинский президент.

По словам Зеленского, он не собирается быть на стороне бывших владельцев банка.

Ранее Коломойский заявил, что планирует снова стать совладельцем «ПриватБанка».

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