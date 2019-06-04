Эксперт заявил о попытках США «перевести стрелки» на Европу в ситуации с Украиной
- РИА Новости
По его словам, попытки Волкера «отрицать собственную активную публичную поддержку Порошенко во время избирательной кампании выглядят странно и двусмысленно».
«Достаточно просто сравнить количество встреч американского дипломата с Порошенко за последний год и содержание его же заявлений по их итогам, чтобы сделать соответствующие выводы», — сказал он в беседе с RT.
Как отметил эксперт, ещё более странно выглядят попытки Волкера «развести» европейцев с украинским лидером Владимиром Зеленским «через замечание, что Европа, в отличие от американцев, пыталась выразить поддержку Порошенко во время прошедшей кампании».
«Можно сделать вывод, что этот перевод стрелок на Европу в нынешней переходной ситуации является попыткой перехватить лидерство во влиянии на Украину, получить инициативу в дальнейших переговорах об урегулировании конфликта и ослабить нормандский формат», — подчеркнул он.
Чеснаков указал, что «причины такой странной трактовки со стороны Волкера следует искать в личной позиции дипломата».
Ранее Волкер заявлял, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко выражал сожаление из-за недостаточной помощи Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине.
Американский дипломат также указывал, что президент Украины Владимир Зеленский готов усердно работать над достижением мира в стране.