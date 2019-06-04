Эксперт заявил о попытках США «перевести стрелки» на Европу в ситуации с Украиной

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посылает «странные сигналы в публичном пространстве», а также пытается отрицать свою активную поддержку бывшего президента Украины Петра Порошенко, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, попытки Волкера «отрицать собственную активную публичную поддержку Порошенко во время избирательной кампании выглядят странно и двусмысленно».

«Достаточно просто сравнить количество встреч американского дипломата с Порошенко за последний год и содержание его же заявлений по их итогам, чтобы сделать соответствующие выводы», — сказал он в беседе с RT.

Как отметил эксперт, ещё более странно выглядят попытки Волкера «развести» европейцев с украинским лидером Владимиром Зеленским «через замечание, что Европа, в отличие от американцев, пыталась выразить поддержку Порошенко во время прошедшей кампании».

«Можно сделать вывод, что этот перевод стрелок на Европу в нынешней переходной ситуации является попыткой перехватить лидерство во влиянии на Украину, получить инициативу в дальнейших переговорах об урегулировании конфликта и ослабить нормандский формат», — подчеркнул он.

Чеснаков указал, что «причины такой странной трактовки со стороны Волкера следует искать в личной позиции дипломата».

Ранее Волкер заявлял, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко выражал сожаление из-за недостаточной помощи Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине.

Американский дипломат также указывал, что президент Украины Владимир Зеленский готов усердно работать над достижением мира в стране.