Мэр Одессы попал в базу данных сайта «Миротворец»

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Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Мэр Одессы попал в базу данных сайта «Миротворец»
  • РИА Новости

Как уточняет «Укринформ», данные Труханова внесены в базу из-за якобы «нарушения законодательства Украины о гражданстве путём получения второго гражданства».

Ранее журналиста Владимира Познера внесли в базу данных сайта «Миротворец». 

При этом сам Познер, комментируя произошедшее в беседе с ФАН, заявил, что «это их проблема, не моя».

Журналист также добавил, что в апреле он был в Ялте, где проходила Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал».

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