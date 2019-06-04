Мэр Одессы попал в базу данных сайта «Миротворец»

Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как уточняет «Укринформ», данные Труханова внесены в базу из-за якобы «нарушения законодательства Украины о гражданстве путём получения второго гражданства».

Ранее журналиста Владимира Познера внесли в базу данных сайта «Миротворец».

При этом сам Познер, комментируя произошедшее в беседе с ФАН, заявил, что «это их проблема, не моя».

Журналист также добавил, что в апреле он был в Ялте, где проходила Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-Капитал».