Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде
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«Назначить Вениславского Фёдора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины», — отмечается в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
Вениславский является доцентом кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
28 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО.
21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.