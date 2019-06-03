Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Фёдора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде.

«Назначить Вениславского Фёдора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины», — отмечается в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

Вениславский является доцентом кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

28 мая Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём СНБО.

21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.