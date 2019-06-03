Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

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Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест в связи с открытием в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему УПА* Роману Шухевичу.
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
  • ©Руслан Марцінків / Facebook

Об этом говорится в сообщении польского посольства на Украине в Twitter.

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.

Дипломаты указали на то, что выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Польше, Израиле и на Украине.

В июле 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве ожидают от Киева шагов по дегероизации членов УПА.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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