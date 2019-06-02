Токаев назвал сотрудничество с Россией важным для развития Казахстана
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«Почему мы говорим о сотрудничестве с Российской Федерацией? Помимо высоких слов, здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнёрства и союзничества, — это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своём внутреннем развитии», — приводит РИА Новости слова Токаева.
Он добавил, что убеждён в этом.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения.