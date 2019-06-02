Токаев назвал сотрудничество с Россией важным для развития Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что укрепление партнёрства с Россией является не только стратегическим приоритетом для страны, но и важным прагматическим фактором для достижения успеха во внутреннем развитии республики.
Токаев назвал сотрудничество с Россией важным для развития Казахстана
  • ©Kremlin Pool/Global Look Press

«Почему мы говорим о сотрудничестве с Российской Федерацией? Помимо высоких слов, здесь кроется очень большой прагматический смысл. Казахстанско-российское сотрудничество, основанное на принципах стратегического партнёрства и союзничества, — это важнейший фактор достижения успеха Казахстаном в своём внутреннем развитии», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Он добавил, что убеждён в этом.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днём рождения.

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