В Госдуме оценили слова депутата Рады о конфликте в Донбассе

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который сообщил, что не верит в скорое завершение конфликта в Донбассе.

«Важно, чтобы переговорный процесс шёл. В военном конфликте, я уверен, никто не заинтересован. Самое главное, что те украинцы, которые массово отдали голоса Владимиру Зеленскому, хотят мира. Это война политиков. Мы надеемся на мирное разрешение, но путь будет нелёгким. Всё может разрешиться так же быстро, как и началось», — заявил депутат.

Катенев также отметил, что Россию и Украину очень многое объединяет и двум соседям нельзя «жить в таком напряжении и конфликте».

Ранее Шуфрич заявил, что не верит в скорое разрешение ситуации, сложившейся в Донбассе.