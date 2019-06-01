Луценко рассказал о рейдерской атаке на город в Киевской области

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что город в Киевской области с населением в 18 тыс. человек подвергся рейдерской атаке.
Луценко рассказал о рейдерской атаке на город в Киевской области
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«Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, чёрных нотариусов и титушек был 18-тысячный город в Киевской области. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены», — пишет Луценко на своей странице в Facebook.

Он не стал уточнять, о каком городе идёт речь.

По словам Луценко, это «свидетельствует о необходимости изменений в законодательстве о регистрационных функциях».

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