Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги

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Новым мэром Риги в четверг избран депутат Рижской думы Дайнис Турлайс, сообщает РИА Новости.
Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги
  • ©European Committee of the Regions/Flickr

Отмечается, что Турлайс был единственным кандидатом на пост мэра. Он представляет партию «Честь служить Риге», которая входит в состав правящей коалиции в Рижской думе. 

Турлайс служил в Афганистане, был командиром оперативного штаба 40-й армии. В 1996 году занимал пост главы МВД Латвии, был депутатом сейма.

Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП

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