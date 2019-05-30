Стал известен сменивший Нила Ушакова мэр Риги

Новым мэром Риги в четверг избран депутат Рижской думы Дайнис Турлайс, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Турлайс был единственным кандидатом на пост мэра. Он представляет партию «Честь служить Риге», которая входит в состав правящей коалиции в Рижской думе.

Турлайс служил в Афганистане, был командиром оперативного штаба 40-й армии. В 1996 году занимал пост главы МВД Латвии, был депутатом сейма.

Ранее стало известно, что отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков, который возглавил список партии «Согласие» на выборах в Европарламент, избран в ЕП.