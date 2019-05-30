Эксперт оценил заявление Тимошенко о необходимости начать диалог с Россией «с чистого листа»
- РИА Новости
«Тимошенко пытается вернуться в публичную сферу — после президентской кампании она пропала из СМИ, не делала серьёзных, громких заявлений», — считает эксперт.
По его мнению, тема России выбрана не просто так — украинский народ давно хочет прекращения политики, существовавшей при президенте Петре Порошенко.
Как полагает Перлин, предыдущая украинская власть сделала очень много негативного, чтобы начать с чистого листа, необходимо признать ошибки.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко о том, что Украине нужны сильная армия и ужесточение санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.