Эксперт оценил заявление Тимошенко о необходимости начать диалог с Россией «с чистого листа»

Политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин в беседе с радио Sputnik оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о необходимости начать диалог с Россией «с чистого листа».

«Тимошенко пытается вернуться в публичную сферу — после президентской кампании она пропала из СМИ, не делала серьёзных, громких заявлений», — считает эксперт.

По его мнению, тема России выбрана не просто так — украинский народ давно хочет прекращения политики, существовавшей при президенте Петре Порошенко.

Как полагает Перлин, предыдущая украинская власть сделала очень много негативного, чтобы начать с чистого листа, необходимо признать ошибки.

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление Тимошенко о том, что Украине нужны сильная армия и ужесточение санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.