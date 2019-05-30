Россия и Узбекистан подписали договор о взаимном признании образования

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Россия и Узбекистан в ходе визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Ташкент подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификации и учёных степеней.
Россия и Узбекистан подписали договор о взаимном признании образования
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Уточняется, что соответствующий документ подписали первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников и начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана Улугбек Ташкенбаев.

Отмечается, что по итогам заседания совместной комиссии также было подписано соглашение о создании выставочно-культурного центра Узбекистана на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал открытие в Ташкенте в сентябре филиала МГИМО.

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