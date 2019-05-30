Россия и Узбекистан подписали договор о взаимном признании образования
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Уточняется, что соответствующий документ подписали первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников и начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана Улугбек Ташкенбаев.
Отмечается, что по итогам заседания совместной комиссии также было подписано соглашение о создании выставочно-культурного центра Узбекистана на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал открытие в Ташкенте в сентябре филиала МГИМО.