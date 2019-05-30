Эксперт прокомментировал отказ Рады принять отставку Гройсмана
- Reuters
«Отставка Гройсмана не была принята из-за отставки Верховной рады. На сегодняшний момент Зеленский сделал очень большую ошибку, отправив Верховную раду в отставку. Сегодня Рада делает всё, что ей выгодно», — считает Охрименко.
По мнению эксперта, парламент может «серьёзно навредить» Зеленскому.
Ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана.
Решение об отставке поддержали 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.