Эксперт прокомментировал отказ Рады принять отставку Гройсмана

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Полина Полетаева
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в беседе с RT оценил отказ Верховной рады принять отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Эксперт прокомментировал отказ Рады принять отставку Гройсмана
  • Reuters

«Отставка Гройсмана не была принята из-за отставки Верховной рады. На сегодняшний момент Зеленский сделал очень большую ошибку, отправив Верховную раду в отставку. Сегодня Рада делает всё, что ей выгодно», — считает Охрименко.

По мнению эксперта, парламент может «серьёзно навредить» Зеленскому.

Ранее Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана.

Решение об отставке поддержали 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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