Зеленский прокомментировал крушение военного вертолёта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолёта Ми-8 в Ровенской области Украины.

Reuters

«Не доброе утро. Катастрофа военного вертолёта на Ровенщине. Четверо погибших военных», — написал глава государства в Twitter. Как отметил Зеленский, он поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку «взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль». «Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил он. Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 30 мая 2019 г. Ранее в ВСУ заявили, что в Ровенской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погибли четыре человека.