Зеленский прокомментировал крушение военного вертолёта на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолёта Ми-8 в Ровенской области Украины.
Зеленский прокомментировал крушение военного вертолёта на Украине
  • Reuters

«Не доброе утро. Катастрофа военного вертолёта на Ровенщине. Четверо погибших военных», — написал глава государства в Twitter.

Как отметил Зеленский, он поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку «взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль».

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил он.

Ранее в ВСУ заявили, что в Ровенской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погибли четыре человека

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