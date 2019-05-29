Новый посол заявил о необходимости Москве и Минску слышать друг друга

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Новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москве и Минску необходимо слушать друг друга.
Новый посол заявил о необходимости Москве и Минску слышать друг друга
  • РИА Новости

«Мы можем спорить о чём-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе, обязаны видеть и слышать интересы партнёра, помогать, где можно, при этом рассчитывая на такое же отношение к системе защиты национальных интересов нашей страны», — приводит РИА Новости слова Мезенцева.

Он отметил, что дипломатические ведомства двух стран накопили позитивный опыт работы.

По его словам, «отношения с братской Белоруссией — это отношения стратегических партнёров».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что все необходимые формальности, связанные с назначением Дмитрия Мезенцева российским послом в Минске, выполнены.

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