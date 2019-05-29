На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

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Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
  • РИА Новости

«Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте», — приводит её слова агентство «Украинские новости».

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что к настоящему времени пожар удалось потушить.

По предварительным данным, на судне проводились сварочные работы, загорелся трюм на площади 100 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, причина инцидента выясняется.

Ранее был подписан договор о продаже «Кузницы на Рыбальском». Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы «ТАС», бенефициаром которой является бизнесмен Сергей Тигипко.

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