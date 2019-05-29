На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
- РИА Новости
«Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте», — приводит её слова агентство «Украинские новости».
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что к настоящему времени пожар удалось потушить.
По предварительным данным, на судне проводились сварочные работы, загорелся трюм на площади 100 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, причина инцидента выясняется.
Ранее был подписан договор о продаже «Кузницы на Рыбальском». Покупателем выступила компания Еwins Liмiтеd из группы «ТАС», бенефициаром которой является бизнесмен Сергей Тигипко.