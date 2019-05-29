Первый зарубежный визит Зеленский нанесёт в Брюссель

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Первый зарубежный визит новый президент Украины Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель 4—5 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Первый зарубежный визит Зеленский нанесёт в Брюссель
  • Reuters

Как отмечается, Зеленский планирует встретиться с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По данным пресс-службы, украинский лидер проинформирует партнёров о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также они обсудят пути активизации международных усилий для завершения конфликта и обменяются мнениями по поводу дальнейших реформ.

Первым зарубежным лидером, с которым встретился Зеленский после инаугурации, стала президент Грузии Саломе Зурабишвили

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