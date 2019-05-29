Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал изменить соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что... её условия уничтожают экономически нашу страну», — сказал он.

Вместе с этим политик выразил мнение, что Украина должна строить Европу внутри себя, а менталитет людей в этом вопросе не зависит от зоны свободной торговли с ЕС

«Мы хотим Европу строить в Украине. Это главное принципиальное отличие. Мы хотим их уровень жизни, мы хотим их уровень зарплат и пенсий, мы хотим их уровень правовой и судебной защиты... Ну это же ни в коей мере не зависит от зоны свободной торговли с ЕС. Она уничтожила то, что у нас было, когда мы шли по пути экономического становления», — добавил Медведчук.

Ранее депутат Верховной рады, лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что США и Европейский союз выжимают все ресурсы из Украины.

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