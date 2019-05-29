В Одессе сообщили о минировании шести больниц и аэропорта
«Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании 15 жилых домов, шести медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, международного аэропорта Одесса и маршрутного транспорта», — указывается в заявлении на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что для проверки указанного сообщения на места происшествий направлены следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и работники ГосЧС.
Ранее украинские правоохранительные органы проверили информацию о минировании около 30 объектов в Запорожье.