В Одессе сообщили о минировании шести больниц и аэропорта

Национальная полиция Одессы заявила, что неизвестный сообщил о минировании шести больниц, аэропорта, 15 жилых домов и других объектов города.

«Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании 15 жилых домов, шести медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, международного аэропорта Одесса и маршрутного транспорта», — указывается в заявлении на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что для проверки указанного сообщения на места происшествий направлены следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и работники ГосЧС.

Ранее украинские правоохранительные органы проверили информацию о минировании около 30 объектов в Запорожье.