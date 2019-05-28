В Госдуме оценили внесение шеф-редактора Sputnik Литва в базу «Миротворца»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал внесение данных шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема в базу данных украинского сайта «Миротворец».

По мнению депутата, произошедшее можно расценивать как произвол.

«Я думаю, что те силы, которые вносят людей в базу «Миротворца», всячески пытаются подыгрывать старой власти на Украине. Вряд ли это установки новых политиков», — сказал Чепа.

Кроме того, он не исключил, что в ближайшее время в Киеве «поднимут вопрос» о данном сайте.

Ранее сообщалось, что Марат Касем, задержанный в аэропорту Вильнюса, а впоследствии депортированный в Ригу, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».