В Госдуме оценили внесение шеф-редактора Sputnik Литва в базу «Миротворца»
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По мнению депутата, произошедшее можно расценивать как произвол.
«Я думаю, что те силы, которые вносят людей в базу «Миротворца», всячески пытаются подыгрывать старой власти на Украине. Вряд ли это установки новых политиков», — сказал Чепа.
Кроме того, он не исключил, что в ближайшее время в Киеве «поднимут вопрос» о данном сайте.
Ранее сообщалось, что Марат Касем, задержанный в аэропорту Вильнюса, а впоследствии депортированный в Ригу, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».