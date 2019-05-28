В Госдуме оценили внесение шеф-редактора Sputnik Литва в базу «Миротворца»

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал внесение данных шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема в базу данных украинского сайта «Миротворец».
В Госдуме оценили внесение шеф-редактора Sputnik Литва в базу «Миротворца»
  • © duma.gov.ru

По мнению депутата, произошедшее можно расценивать как произвол.

«Я думаю, что те силы, которые вносят людей в базу «Миротворца», всячески пытаются подыгрывать старой власти на Украине. Вряд ли это установки новых политиков», — сказал Чепа.

Кроме того, он не исключил, что в ближайшее время в Киеве «поднимут вопрос» о данном сайте.

Ранее сообщалось, что Марат Касем, задержанный в аэропорту Вильнюса, а впоследствии депортированный в Ригу, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить