В Совфеде прокомментировали заявление МИД Украины по Керченскому проливу

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

«Дело в том, что Азовское море — это внутреннее море России и Украины, поэтому ни о каком «международном статусе» не может идти и речи. Точно так же Киев может предложить присвоить международный статус Босфору и проливу Дарданеллы», — сказал Джабаров.

По его словам, Россия никогда на это не пойдёт и не допустит даже постановки подобного вопроса.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление Зеркаль.