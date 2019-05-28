В Совфеде прокомментировали заявление МИД Украины по Керченскому проливу
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«Дело в том, что Азовское море — это внутреннее море России и Украины, поэтому ни о каком «международном статусе» не может идти и речи. Точно так же Киев может предложить присвоить международный статус Босфору и проливу Дарданеллы», — сказал Джабаров.
По его словам, Россия никогда на это не пойдёт и не допустит даже постановки подобного вопроса.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление Зеркаль.