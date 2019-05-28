Эксперт оценил обвинения Рады в адрес МВФ о «вынужденной» закупке дорогого газа

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Виктора Бондаря о том, что Украина закупает в Европе газ по цене в два раза выше его реальной стоимости.
Эксперт оценил обвинения Рады в адрес МВФ о «вынужденной» закупке дорогого газа
  • © Reuters

По его словам, в настоящее время стоимость газа в Европе значительно снизилась, однако Украина вынуждена покупать его по цене в два раза выше из-за требований Международного валютного фонда (МВФ).

«Они действительно закупают газ дороже, чем могли бы. Потому что они закупают российский, по сути, реверсный газ не у «Газпрома» напрямую, как они могли и обязаны по решению Стокгольмского арбитража… они покупают реверсный газ по стоимости Дюссельдорфа... Поэтому они и платят больше на $50—70 с каждой тысячи кубов», — сказал Юшков.

При этом эксперт не согласился с утверждением о том, что схему более дорогого газа заставляет реализовывать МВФ.

«МВФ не ставит условий закупки более дорогого газа, наоборот, они ставят условия создания рыночной экономики и ориентации на экономическую целесообразность, рентабельность и т.д. То есть они вообще не оговаривали, у кого и по каким ценам вы обязаны покупать газ. Многие украинские политики сейчас постоянно «спихивают» непопулярные решения на МВФ», — добавил он.

Ранее, как сообщало РИА Новости, в Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить