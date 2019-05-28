Эксперт оценил обвинения Рады в адрес МВФ о «вынужденной» закупке дорогого газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Виктора Бондаря о том, что Украина закупает в Европе газ по цене в два раза выше его реальной стоимости.

По его словам, в настоящее время стоимость газа в Европе значительно снизилась, однако Украина вынуждена покупать его по цене в два раза выше из-за требований Международного валютного фонда (МВФ).

«Они действительно закупают газ дороже, чем могли бы. Потому что они закупают российский, по сути, реверсный газ не у «Газпрома» напрямую, как они могли и обязаны по решению Стокгольмского арбитража… они покупают реверсный газ по стоимости Дюссельдорфа... Поэтому они и платят больше на $50—70 с каждой тысячи кубов», — сказал Юшков.

При этом эксперт не согласился с утверждением о том, что схему более дорогого газа заставляет реализовывать МВФ.

«МВФ не ставит условий закупки более дорогого газа, наоборот, они ставят условия создания рыночной экономики и ориентации на экономическую целесообразность, рентабельность и т.д. То есть они вообще не оговаривали, у кого и по каким ценам вы обязаны покупать газ. Многие украинские политики сейчас постоянно «спихивают» непопулярные решения на МВФ», — добавил он.

Ранее, как сообщало РИА Новости, в Раде рассказали, как МВФ вынуждает Украину покупать дорогой газ.