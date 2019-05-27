Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
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«С мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе президентских выборов 2018 года вошёл в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина», — приводит портал соответствующее сообщение на ресурсе.
Кроме того, отмечается, что российский артист неоднократно «нарушал государственную границу Украины».
В феврале в «Миротворец» внесли данные родителей уроженок Крыма Анны и Марии Опанасюк, которые претендовали на участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» от Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.