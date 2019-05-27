Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»

Короткая ссылка
Российского артиста Михаила Галустяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает портал «Украина.ру».
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
  • ©Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«С мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия». В ходе президентских выборов 2018 года вошёл в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина», — приводит портал соответствующее сообщение на ресурсе.

Кроме того, отмечается, что российский артист неоднократно «нарушал государственную границу Украины».

В феврале в «Миротворец» внесли данные родителей уроженок Крыма Анны и Марии Опанасюк, которые претендовали на участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» от Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить