Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.

«Верховный суд отказал в открытии производства по иску... о признании противоправным и недействительным указа... в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда», — говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook.

Отмечается, что суд административной юрисдикции анализирует только те публично-правовые споры, которые связаны с реализацией «управленческих функций» представителей власти и рассмотрение которых не входит в компетенцию других судов.

Данный же случай, связанный с законностью действий Верховной рады и президента страны, относится к полномочиям Конституционного суда Украины.

Исковое заявление против указа Зеленского было подано в Верховный суд Украины физическим лицом 23 мая.

Зеленский объяснил своё решение о роспуске Рады низким доверием к ней граждан Украины.