Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады
- РИА Новости
«Верховный суд отказал в открытии производства по иску... о признании противоправным и недействительным указа... в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда», — говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook.
Отмечается, что суд административной юрисдикции анализирует только те публично-правовые споры, которые связаны с реализацией «управленческих функций» представителей власти и рассмотрение которых не входит в компетенцию других судов.
Данный же случай, связанный с законностью действий Верховной рады и президента страны, относится к полномочиям Конституционного суда Украины.
Исковое заявление против указа Зеленского было подано в Верховный суд Украины физическим лицом 23 мая.
Зеленский объяснил своё решение о роспуске Рады низким доверием к ней граждан Украины.