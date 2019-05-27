Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

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Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады
  • РИА Новости

«Верховный суд отказал в открытии производства по иску... о признании противоправным и недействительным указа... в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда», — говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook.

Отмечается, что суд административной юрисдикции анализирует только те публично-правовые споры, которые связаны с реализацией «управленческих функций» представителей власти и рассмотрение которых не входит в компетенцию других судов.

Данный же случай, связанный с законностью действий Верховной рады и президента страны, относится к полномочиям Конституционного суда Украины.

Исковое заявление против указа Зеленского было подано в Верховный суд Украины физическим лицом 23 мая.

Зеленский объяснил своё решение о роспуске Рады низким доверием к ней граждан Украины.

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