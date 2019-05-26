В Раде обвинили уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане
- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Как указал парламентарий, на Институтской улице, на которой происходили трагические события в 2014 году, планируется поменять практически всё. По его словам, ответственные за реконструкцию хотят «изменить рельеф самой улицы и построить там что-то новое».
«На наших глазах уходящая власть пытается уничтожить следы, по которым ещё можно восстановить то, что происходило на Майдане. Ещё и по дороге 156 млн они на это выделили. На наших глазах происходит сокрытие следов преступления», — сказал он.
По его словам, реконструкция улицы отдаляет людей от возможности узнать, «кто стрелял, кто отдавал команды, кто развязал это всё и кто за это будет отвечать».
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал протокол допроса по делу о событиях во время «майдана» в Киеве зимой 2014 года.