В Раде обвинили уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что представители уходящей власти организовали реконструкцию в центре Киева, чтобы скрыть следы преступлений, произошедших на Майдане в 2014 году.
В Раде обвинили уходящую власть в попытке сокрытия следов преступлений на Майдане
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Как указал парламентарий, на Институтской улице, на которой происходили трагические события в 2014 году, планируется поменять практически всё. По его словам, ответственные за реконструкцию хотят «изменить рельеф самой улицы и построить там что-то новое».

«На наших глазах уходящая власть пытается уничтожить следы, по которым ещё можно восстановить то, что происходило на Майдане. Ещё и по дороге 156 млн они на это выделили. На наших глазах происходит сокрытие следов преступления», — сказал он.

По его словам, реконструкция улицы отдаляет людей от возможности узнать, «кто стрелял, кто отдавал команды, кто развязал это всё и кто за это будет отвечать».

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал протокол допроса по делу о событиях во время «майдана» в Киеве зимой 2014 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить