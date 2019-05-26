В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «Прямой».
По его данным, у здания МВД собрались около 20 человек. Они держат плакаты с надписями «Назад в 2013-й?» и «Импичмент — наше право».
«Мы выступаем против любого лишения людей их прав, в том числе права на мирный протест. Заявление нашей организации мы передали в министерство», — заявил один из участников акции.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что возмущена задержанием в Ровно двух активистов, державших плакат с требованием импичмента Зеленского.
Украинский президент, комментируя инцидент в Ровно, призвал МВД не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.