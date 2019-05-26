Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
«Есть целый ряд доказательств, где Парубий принимает участие в организации массовых беспорядков, но следствие, и я это вчера сказал следователям, уходит от этого вопроса» — заявил юрист в интервью телеканалу «112 Украина».
По его словам, спикера Рады допросили только один раз «для формальности».
Портнов подчеркнул, что правоохранительным органам следует более тщательно проанализировать местонахождение, перемещения и контакты Парубия во время событий 2014 года.
«Дальше — посмотреть на него с точки зрения его ретроспективы и дальнейших его действий, посмотреть на события 2 мая, когда была казнь в одесском Доме профсоюзов… Парубий и там принимал одно из основных участий», — отметил бывший советник Януковича.
Ранее на основании заявления Портнова Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН заявил, что Портнов как гражданин Украины имеет на это полное право.