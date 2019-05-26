Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

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Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.

«Есть целый ряд доказательств, где Парубий принимает участие в организации массовых беспорядков, но следствие, и я это вчера сказал следователям, уходит от этого вопроса» — заявил юрист в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, спикера Рады допросили только один раз «для формальности».

Портнов подчеркнул, что правоохранительным органам следует более тщательно проанализировать местонахождение, перемещения и контакты Парубия во время событий 2014 года.

«Дальше — посмотреть на него с точки зрения его ретроспективы и дальнейших его действий, посмотреть на события 2 мая, когда была казнь в одесском Доме профсоюзов… Парубий и там принимал одно из основных участий», — отметил бывший советник Януковича.

Ранее на основании заявления Портнова Государственное бюро расследований Украины возбудило дело о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко. 

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН заявил, что Портнов как гражданин Украины имеет на это полное право.

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