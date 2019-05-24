В Совфеде прокомментировали заявление главы АП Украины о переговорах с Россией

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление главы администрации украинского президента Андрея Богдана о том, что переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе.

«Переговоры с Москвой для Киева неизбежны. Случатся они сейчас, через пять лет, через 15 — чем дольше они будут откладываться, тем хуже будет украинцам», — сказал Климов.

По его словам, если новый президент Украины Владимир Зеленский сможет выступать в роли человека, беспокоящегося о национальных интересах Украины, то дело сдвинется с мёртвой точки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали заявление Киева о переговорах с Россией.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украине нужны сильная армия и ужесточение санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.