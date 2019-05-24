Индия сократила импорт иранской нефти

Короткая ссылка
Индия сократила импорт иранской нефти после того, как американская сторона прекратила делать санкционные исключения в отношении стран, ведущих дела с Ираном.
Индия сократила импорт иранской нефти
  • Reuters

Об этом сообщает NDTV.

«Индия резко сократила импорт из Ирана, купила 1 млн тонн нефти в апреле, в прошлом месяце, прежде чем Вашингтон усилил свою кампанию давления на Тегеран и прекратил все санкционные исключения», — заявил индийский посол в Соединённых Штатах Харш Вардхан Шрингла.

При этом дипломат не уточнил, разделяет ли Нью-Дели обеспокоенность президента США Дональда Трампа относительно Тегерана.

«Это вопрос, который должен решаться между Соединёнными Штатами и Ираном», — подчеркнул посол.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что иранскую нефть вывести с глобального рынка невозможно.

Независимый эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить