Волкер заявил о возможностях для продвижения интересов Украины и США

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что проинформировал Белый дом о впечатлениях от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки на Украину на инаугурацию президента Зеленского», — написал Волкер в Twitter.

Он отметил, что «существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США».

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.