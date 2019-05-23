Волкер заявил о возможностях для продвижения интересов Украины и США
- Reuters
«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки на Украину на инаугурацию президента Зеленского», — написал Волкер в Twitter.
Он отметил, что «существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США».
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.