Лукашевич предостерёг Зеленского от выборочного прочтения Минских соглашений
- Владимир Зеленский
- Reuters
«Вместе с тем важно, чтобы в Киеве не повторили одну из основных ошибок прежних властей — выборочного прочтения минского комплекса мер. Прекращение огня — его первый и крайне важный пункт, но не единственный», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.
Он отметил, что нельзя забывать и о необходимости прямого диалога с Донецком и Луганском и о других договорённостях.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал украинские власти начать диалог об обмене задержанными по принципу «всех на всех».