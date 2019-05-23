Лукашевич предостерёг Зеленского от выборочного прочтения Минских соглашений

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предостерёг президента Украины Владимира Зеленского и его команду от выборочного прочтения минских договорённостей.
Лукашевич предостерёг Зеленского от выборочного прочтения Минских соглашений
  • Владимир Зеленский
  • Reuters

«Вместе с тем важно, чтобы в Киеве не повторили одну из основных ошибок прежних властей — выборочного прочтения минского комплекса мер. Прекращение огня — его первый и крайне важный пункт, но не единственный», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

Он отметил, что нельзя забывать и о необходимости прямого диалога с Донецком и Луганском и о других договорённостях.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал украинские власти начать диалог об обмене задержанными по принципу «всех на всех».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить