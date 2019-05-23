Лукашевич предостерёг Зеленского от выборочного прочтения Минских соглашений

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предостерёг президента Украины Владимира Зеленского и его команду от выборочного прочтения минских договорённостей.

«Вместе с тем важно, чтобы в Киеве не повторили одну из основных ошибок прежних властей — выборочного прочтения минского комплекса мер. Прекращение огня — его первый и крайне важный пункт, но не единственный», — приводит РИА Новости слова Лукашевича.

Он отметил, что нельзя забывать и о необходимости прямого диалога с Донецком и Луганском и о других договорённостях.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал украинские власти начать диалог об обмене задержанными по принципу «всех на всех».