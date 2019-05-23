Киркоров оценил роль Зеленского в налаживании отношений России и Украины

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Певец Филипп Киркоров в беседе с kp.ru оценил роль президента Украины Владимира Зеленского в возможном налаживании отношений с Россией.
Киркоров оценил роль Зеленского в налаживании отношений России и Украины
  • Reuters

«Мне кажется, что он будет стараться делать всё, чтобы эта «холодная война» и вся эта неразбериха закончились скорее. И мы улыбнулись друг другу и обнялись, как это делали когда-то на фильме, который нас объединил, — «Любовь в большом городе», — сказал Киркоров.

По его мнению, в руках Зеленского многое, и не исключено, что случится чудо.

Ранее независимый эксперт по Украине Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление советника Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.

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