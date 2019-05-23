Эксперт прокомментировал петицию с требованием отставки Зеленского

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Полина Полетаева
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Эксперт прокомментировал петицию с требованием отставки Зеленского
  • Reuters

Петиция набрала более 15 тыс. подписей из необходимых для рассмотрения 25 тыс. Для сбора оставшихся голосов в пользу отставки Зеленского у авторов обращения есть ещё 92 дня.

«На Украине действительно есть некий «эффект демократии». В данном случае это данная петиция. Да, можно разместить петицию и действительно собрать как минимум 25 тыс. голосов... Но петиция — это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять… С точки зрения пиара да, это забавно. Это ещё раз показывает, что на Украине любят шоу», — сказал Охрименко.

Эксперт уверен, что новоизбранному президенту во время своей работы предстоит преодолеть немало трудностей.

«Зеленский, понятное дело, не Порошенко. И действительно, ему будет очень тяжело», — считает он.

Ранее на сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины».

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