В Совфеде прокомментировали заявление главы АП Украины о политике в отношении России
- РИА Новости
«Если говорить об отношениях между Россией и Украиной, Киеву стоило бы мыслить прагматично, поскольку рациональная политика потребует огромных усилий для восстановления нормальных отношений с Россией», — сказал Цеков.
По его мнению, Украина не сможет быть цивилизованным государством, если Киев не примет конкретных мер для нормализации отношений с Москвой.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил слова Богдана.
Член Совета Федерации Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал заявление советника избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина о том, что страна будет держать курс на вступление в НАТО и не изменит его «касательно отношения к войне с Россией».