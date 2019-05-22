В Совфеде прокомментировали заявление главы АП Украины о политике в отношении России

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы администрации украинского лидера Андрея Богдана о политике «кнута и пряника» в отношении России.

«Если говорить об отношениях между Россией и Украиной, Киеву стоило бы мыслить прагматично, поскольку рациональная политика потребует огромных усилий для восстановления нормальных отношений с Россией», — сказал Цеков.

По его мнению, Украина не сможет быть цивилизованным государством, если Киев не примет конкретных мер для нормализации отношений с Москвой.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил слова Богдана.

Член Совета Федерации Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал заявление советника избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина о том, что страна будет держать курс на вступление в НАТО и не изменит его «касательно отношения к войне с Россией».