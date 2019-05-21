Азаров прокомментировал визит миссии МВФ на Украину

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии Международного валютного фонда (МВФ).
Азаров прокомментировал визит миссии МВФ на Украину
  • Reuters

«Их визит проходит в рамках программы «стендбай» на $3,9 млрд: часть они уже перечислили в прошлом году, вторая часть должна поступить в этом году. Но, судя по всему, вряд ли будет принято положительное решение о перечислении этого транша», — сказал он.

По его словам, на Украине новый президент, в Верховной раде объявлены досрочные выборы, и, скорее всего, будет взята пауза.

Как отметил Азаров, МВФ обычно в таких ситуациях не принимает никаких решений.

Ранее эксперт кафедры мировой экономики и международных финансовых отношений Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что сотрудничество Киева с МВФ принесло лишь убытки и загнало страну в долговую яму.

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