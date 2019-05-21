Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука

Короткая ссылка
Министерство юстиции Украины перерегистрировало образованную в 2015 году партию «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном в Facebook.
Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука
  • © Павел Паламарчук
  • РИА Новости

«Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнёры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы», — указывается в сообщении.

Ранее Вакарчук заявил, что намерен принять участие в выборах в Верховную раду. Сообщалось, что причиной создания партии «Голос» лидер группы «Океан Эльзы» назвал стремление обновить украинскую политику. При этом он добавил, что не намерен отказываться от музыки ради политики. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить