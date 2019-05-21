Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — сказал он.

Как уточняет агентство, Портнов будет допрошен как свидетель по делам, связанным с «евромайданом».

Ранее ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко. Расследование было начато на основании заявления Портнова.