Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-заместителя главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который ранее подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление против экс-главы Украины Петра Порошенко.
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — сказал он.

Как уточняет агентство, Портнов будет допрошен как свидетель по делам, связанным с «евромайданом».

Ранее ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко. Расследование было начато на основании заявления Портнова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить