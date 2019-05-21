Генпрокуратура Украины вызвала на допрос подавшего в ГБР заявление на Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
«Он вызван повесткой на допрос на 11:00 27 мая», — сказал он.
Как уточняет агентство, Портнов будет допрошен как свидетель по делам, связанным с «евромайданом».
Ранее ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении Порошенко. Расследование было начато на основании заявления Портнова.