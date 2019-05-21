На Украине радикалы устроили митинг возле Конституционного суда

Представители националистических организаций устроили акцию протеста перед зданием Конституционного суда в Киеве.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что собравшиеся протестуют против отмены закона о декоммунизации.

Как сообщает агентство, 21 мая большая палата Конституционного суда на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение представления 46 депутатов Рады относительно конституционности закона о декоммунизации.

19 мая президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.