На Украине радикалы устроили митинг возле Конституционного суда
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Об этом сообщает «Укринформ».
Отмечается, что собравшиеся протестуют против отмены закона о декоммунизации.
Как сообщает агентство, 21 мая большая палата Конституционного суда на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение представления 46 депутатов Рады относительно конституционности закона о декоммунизации.
19 мая президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.