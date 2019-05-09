В Совфеде ответили на слова Порошенко об акции «Бессмертный полк»
- Reuters
«Высказывания отбывающего свой последний президентский срок Петра Порошенко, в которых он позволил себе негативно высказаться об акции «Бессмертный полк», назвав миллионы людей по всему миру «ряжеными», являются открытым актом вандализма и требуют публичного мирового осуждения. Вандализм, присущий Порошенко, — это состояние духа, заставляющее разрушать, уничтожать принятую и оберегаемую систему ценностей», — сказала Ковитиди.
Сенатор также добавила, что режим Порошенко впишет «позорную страницу в летопись Украины осквернёнными могилами героев, разрушенными памятниками, расколом и переписанной историей».
Ранее Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Вместе с этим он добавил, что за прошедшие годы на Украине «появился свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближённый к общеевропейской традиции».