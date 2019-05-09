В Совфеде ответили на слова Порошенко об акции «Бессмертный полк»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление действующего президента Украины Петра Порошенко, который негативно высказался об акции «Бессмертный полк» и назвал «ряжеными» принимающих в ней участие людей.
В Совфеде ответили на слова Порошенко об акции «Бессмертный полк»
  • Reuters

«Высказывания отбывающего свой последний президентский срок Петра Порошенко, в которых он позволил себе негативно высказаться об акции «Бессмертный полк», назвав миллионы людей по всему миру «ряжеными», являются открытым актом вандализма и требуют публичного мирового осуждения. Вандализм, присущий Порошенко, — это состояние духа, заставляющее разрушать, уничтожать принятую и оберегаемую систему ценностей», — сказала Ковитиди.

Сенатор также добавила, что режим Порошенко впишет «позорную страницу в летопись Украины осквернёнными могилами героев, разрушенными памятниками, расколом и переписанной историей».

Ранее Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».

Вместе с этим он добавил, что за прошедшие годы на Украине «появился свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближённый к общеевропейской традиции».

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