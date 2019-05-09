Пушков оценил слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам сенатора, тот факт, что Порошенко назвал участников акции «ряжеными», говорит о том, что цинизм главы Украины «не имеет пределов».

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал он.

Ранее Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».