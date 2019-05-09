Пушков оценил слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
По словам сенатора, тот факт, что Порошенко назвал участников акции «ряжеными», говорит о том, что цинизм главы Украины «не имеет пределов».
«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — написал он.
Ранее Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».