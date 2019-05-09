Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации

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Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

«Думаю, что первые кадровые предложения и законодательные инициативы вряд ли должны звучать в день инаугурации — это не совсем тот момент, когда нужно озвучивать эти вещи. Но то, что это должно произойти в ближайшем будущем после инаугурации, думаю, да», — отметил он.

При этом он выразил мнение, что личности претендентов на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины не стоит оглашать, пока они не будут назначены.

Ранее Зеленский в ходе передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал имена людей, которые будут в его администрации.

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